‘Popeye’, como ficou conhecido, era o braço direito de Pablo Escobar no Cartel de Medellín, na Colômbia.Estava em liberdade desde 2014, depois de ter cumprido 23 anos e 3 meses de prisão. Considerado um dos maiores criminosos da época, confessou ter matado 257 pessoas e participado em cerca de 3 mil assassinatos.Estava internado desde 31 de Dezembro no instituto do Cancro, na Colômbia, onde recebia cuidados paliativos.