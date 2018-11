Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonathan Cantwell (1982-2016)

O ciclista que se reinventou como triatleta.

Por Cláudia Machado | 01:30

Começou a competir profissionalmente em 2008, vestiu a camisola da Saxo-Tinkoff e da Drapac, mas afastou-se do ciclismo com apenas seis anos de carreira, em 2014.



O atleta australiano apostou depois na modalidade de triatlo, tendo cumprido a sua última prova em 2017, no mesmo ano em que anunciou que tinha sido operado com sucesso a um cancro nos testículos, o que o obrigou a fazer quimioterapia.



Deixa mulher e dois filhos.