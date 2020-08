Ator e encenador, estreou-se no Grupo Experimental de Teatro do Funchal, em 1977, numa encenação do ‘Auto da Barca do Inferno’. Na década seguinte, em Lisboa, trabalhou com a Casa da Comédia e, em 1990, fundou, com Mário Viegas, a Companhia Teatral do Chiado.



Trabalhou com encenadores como Filipe La Féria, João Lourenço e Carlos Avilez. Morreu ontem na ilha da Madeira de causas não divulgadas.