Guitarrista, teclista e compositora, ficou conhecida por ter uma voz com potência semelhante às de Minnie Riperton e Mariah Carey. Teve sucesso a solo na década de 1970 com músicas como ‘Rock-a-Doodle-Doo’, ‘Old Smokey’ e ‘It’s In His Kiss’, que, mais tarde, Cher tornou famosa como ‘The Shoop Shoop Song’. Também brilhou como cantora de apoio de estrelas como David Bowie (particularmente no álbum ‘Aladdin Sane’), Rod Stewart, Rick Wakeman, Joan Armatrading e Jamiroquai. A britânica Linda Lewis morreu aos 72 anos.