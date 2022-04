Nascida em 15 de julho de 1933, em Lisboa, exerceu o cargo de bastonária entre 1990 e 1992. Licenciou-se em julho de 1956 na Faculdade de Direito da Universidade Lisboa e inscreveu-se como advogada em 3 de julho de 1959, exercendo a profissão em Lisboa. Desempenhou vários cargos na Ordem dos Advogado e em 1996 foi agraciada com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e em 2005 com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.