A sobrinha mais velha da Irmã Lúcia morava em frente da casa da vidente, em Aljustrel, Fátima, e passava os dias com um terço entre as mãos, a rezar e a acompanhar a missa pela rádio. "Desde pequenina que se rezava o terço todos os dias em família. Estou aqui o dia todo, tenho de me entreter com alguma coisa", dizia Maria dos Anjos a quem a abordava. Morreu no dia 13 de junho e foi sepultada esta quarta-feira, em Fátima.