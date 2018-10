Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mário Rodrigues (1949-2018)

De engenheiro agrícola a artista plástico.

Por Hugo Real | 01:30

Natural do Sardoal, mudou-se para Santarém para continuar a estudar, tendo-se formado na Escola de Regentes Agrícolas (atual Escola Superior Agrária).



Com o passar dos anos, começou a investir mais na arte e fez várias formações na Sociedade Nacional de Belas Artes, acabando por deixar a engenharia em segundo plano.



O corpo de Mário Rodrigues sai hoje da Casa Mortuária das Portas do Sol para Setúbal, onde será cremado.