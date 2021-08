Mathew Mindler ficou conhecido em 2011 pela participação, ainda criança, no filme ‘O idiota do nosso Irmão’, ao lado de Paul Rudd. Desaparecido desde quarta-feira, não havia regressado à residência universitária de Millersville, na Pensilvânia, onde tinha sido visto pela última vez nas câmaras de segurança. O corpo foi encontrado ontem perto do estabelecimento de ensino e a polícia está a investigar o caso. O ator tinha 19 anos.