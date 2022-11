Considerado como o músico de kuduro com a maior legião de fãs, em Angola, Gelson Caio Manuel Mendes, conhecido como Nagrelha dos Lambas, morreu aos 36 anos, vítima de doença prolongada.



Nos anos 90 do séc. XX, foi um dos fundadores do grupo Os Lambas e escreveu temas de sucesso como ‘Banzelo’,‘Não me Tarraxa Assim’, ‘Wamona’, ‘Katronga Violenta’, ‘Dizumba Grande’, ‘Toque do Nana’ e ‘Provou e Gostou’.