Norman Lear (1922-2023)

A série brilhou na RTP em 1986/87, com repetições desde então: ‘Uma família às direitas’ fez todos rir com a língua afiada e inconveniente de Archie Bunker e a paciência da mulher Edith, da filha Gloria e do genro Michael. Norman Lear, produtor da série, morreu agora aos 101 anos. Foi atirador em 52 missões de combate numa ‘fortaleza voadora’ na II Guerra; e estreou-se em 1959 a produzir um western com Henry Fonda. ‘Uma família às direitas’ foi recusada pela ABC e mais tarde comprada pela CBS. Teve ainda sucesso com ‘Sanford and Son’.