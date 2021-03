Paul Jackson fez carreira como baixista de jazz, participando em vários álbuns de Herbie Hancock, incluindo ‘Head hunters and trust’.Nascido em Oakland, na California, integrou a orquestra sinfónica local e fez toda a formação no conservatório, em São Francisco, desde os 14 anos. Colaborou com Harvey Mason, Shawn Phillips e Heddie Henderson, entre outros.Morreu aos 73 anos, em Tóquio, no Japão, a dez dias do seu aniversário.