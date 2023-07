Randy Meisner (1946-2023)

Randy Meisner morreu aos 77 anos devido a complicações relacionadas com uma doença pulmonar obstrutiva crónica. Baixista e vocalista, foi um dos fundadores dos Eagles (1971) - grupo norte-americano de rock que teve êxitos como ‘Hotel California’, ‘Take It Easy’ e ‘One of These Nights’ - ao lado de Don Henley, Glenn Frey (1948-2016) e Bernie Leadon.



Em 1977, envolveu-se numa cena de pancadaria com Frey, após um concerto em Knoxville, e deixou a banda. Continuou na música, a solo ou em grupos como The Sillverados e os Black Tie.