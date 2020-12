Conhecido como o pai do humor ‘pied-noir’, traduzível por ‘pé negro’, já que era cidadão francês que viveu numa antiga colónia no norte de África (Argélia), Robert Castel deu cartas no humor e na música.



Tornou-se famoso com o espetáculo ‘A Família Hernandez’ (1957). O ator protagonizou ainda diversas cenas de humor em palco, na televisão e no cinema até ao ano 2000. Morreu ontem, em Paris, aos 87 anos, vítima de doença.