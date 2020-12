Vítima de um ataque cardíaco fulminante, Rui Viana, fisiologista do departamento de Alto Rendimento do Vitória Sport Clube, morreu este sábado, com apenas 26 anos de idade.Natural de Esposende, o técnico tinha chegado este ano ao clube de Guimarães e era, segundo um comunicado ontem divulgado, um jovem com "extraordinária capacidade de trabalho" e "excelente espírito de grupo".O Vitória fala de "uma perda muito sentida".