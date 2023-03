Nascido em Lisboa, frequentou o Instituto Industrial de Lisboa que abandonou aos 18 anos para ingressar na Marinha de Guerra. Aí tirou o curso de Engenharia de Máquinas Navais.



Foi aos microfones do Rádio Club de Angra, nos Açores, que viria a começar a carreira e a paixão pela rádio, passando mais tarde a fazer parte do Rádio Clube Português, nos programas "Meia Noite" e "Sintonia 63". Mais tarde, «nos anos 80/90 passou pela Rádio Comercial com os programas "Fantástico" e "Clube da Manhã".