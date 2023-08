Seiichi Morimura (1933-2023)

Escreveu ‘The Devil’s Gluttony’ (Glutões do Inferno), desmascarando as atrocidades cometidas pela ‘Unit 731’, a força do exército imperial japonês responsável por um programa de guerra biológica no conflito com a China (1937-1945).



O polémico livro, publicado em 1981 e que teve uma correção devido a uma fotografia manipulada, deu a conhecer ao Mundo como os japoneses infetaram à força, com patogénicos fatais, milhares de prisioneiros de guerra - alguns foram dissecados em vida. Morreu de pneumonia aos 90 anos, em Tóquio.