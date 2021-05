Começou na Armada, em 1951, e chegou a general da Força Aérea, onde teve o cargo máximo: Chefe do Estado-Maior (1988/91).O general Conceição Silva, que agora morreu aos 88 anos, vítima de doença, nasceu em Lisboa e em 1952 qualificou-se no primeiro avião, o Tiger Moth. Escolheu a Força Aérea em 1959 e, entre vários comandos, voou Chipmunk, P2V5, DC-6 e FTB-337.Foi Chefe da Casa Militar (1986/88) do Presidente Mário Soares.