Agência de modelos faz de irmãs gémeas ‘cadáveres vivos’

Jovens russas Masha e Dash Ledeneva pesam 40 e 36 quilos, respectivamente.

16:48

As irmãs gémeas Masha e Dasha Ledeneva, de 14 anos, foram apelidadas de 'cadáveres vivos' na sequência de uma dieta muito restritiva que fizeram para emagrecer, depois da agência de modelos para a qual 'trabalhavam' lhes ter dito que deveriam perder peso.



As jovens russas atingiram os 40 e os 36 quilos, respectivamente, e tiveram de ser internadas. As irmãs estão gravemente doentes e foram diagnosticadas com anorexia, depois da agência de modelos onde estavam agenciadas lhes ter dito que deviam perder cerca de cinco quilos do seu peso, por forma a que as maçãs do rosto ficassem visíveis.



Depois de ter conhecimento desta história, Maria Kokhno, de 29 anos, uma ativista que luta pelos direitos das vítimas que sofrem de distúrbios alimentares, tornou pública esta história, apelando à ajuda de todos.



"Nenhum médico as queria ajudar, os hospitais recusavam-se devido à condição", disse Kokhno num apelo desesperado por ajuda. Depois da polémica, as modelos acabaram por ser transportadas para os cuidados intensivos do Hospital de Moscovo, onde estiveram em coma durante três dias seguidos.

"As meninas começaram a fazer dieta, não comiam depois das 17h00 e durante o dia só comiam comida cozida a vapor. Gradualmente, as porções de comidas e o número de suas refeições diminuiram", concluiu.