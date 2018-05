Pasteleira anorética cozinha pratos que imagina gostar de comer

Jovem de 25 anos confessa não ter percebido que tinha um distúrbio alimentar.

15:57

Alessandra Botham, de 25 anos e chef de confeitaria premiada, sofre não só de anorexia como de um distúrbio alimentar, sempre sem nunca se aperceber do que tinha.

A pasteleira trabalhava cerca de 14 horas diárias e gostava de perder peso e restringir o que comia. Além do pouco alimento que consumia diariamente, Alessandra sofria de uma obsessão em fazer exercício físico.

Quanto às suas criações, nunca provava e cozinhava a imaginar o que gostaria de comer. Com o passar do tempo e a perda de peso acentuada, além do que era normal, a pasteleira começou a perceber que o seu estado de saúde poderia estar a ser comprometido. A jovem chegou a atingir um IMC – Índice de Massa Corporal – de 16, valor que se encontra na "zona de perigo".

Foi nessa altura que Alessandra decidiu pedir ajuda e passou a frequentar uma clínica e nutricionista. Além da ajuda médica, a jovem acredita que a sua paixão pela confeitaria a ajudou a controlar o seu distúrbio – apesar de continuar sem comer o que cozinha.

"Considero-me um paradoxo ambulante porque comecei a cozinhar bem quando comecei a passar fome", afirma a mulher ao jornal Mirror .

"As receitas são baseadas em coisas que eu acho que seria bom comer, mas eu não como nada que eu faço. A confeitaria era uma paixão de infância que crescia e se desenvolvia. Amo alimentar os outros e ter uma família enorme, então, a cada aniversário que passava, eu fazia um grande bolo", acrescenta.

Alessandra nunca deixou de comer na totalidade, mas a privação de vários alimentos e o excesso de exercício físico fez com que a jovem não tivesse a menstruação desde os 20 anos e tivesse variações hormonais. Atualmente, a jovem encontra-se em recuperação.