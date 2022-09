Carlos III coloca cartão com última homenagem no caixão da Isabel II

O rei Carlos III colocou um cartão com as últimas palavras de despedida no caixão da sua mãe, rainha Isabel II, durante a cerimónia religiosa que decorreu esta sexta-feira na abadia de Westminster, em Londres, no Reino Unido.O cartão, colocado junto da coroa de flores, foi um dos momentos de destaque do funeral. A mensagem, de cariz simples, mas com valor sentimental, continha as seguintes palavras: "Em memória amorosa e dedicada". No final da mensagem encontrava-se assinado o primeiro nome do rei, Carlos, seguido pela letra R, que remete para a expressão Rex- palavra latina que significa rei.Carlos, o mais velho dos quatros filhos da rainha Isabel II, liderou a família real durante todas as cerimónias fúnebres realizadas durante mais de uma semana. É de relembrar que o óbito de Isabel II foi declarado no dia 8 de setembro, quando a monarca se encontrava no castelo de Balmoral, na Escócia. A rainha tinha 96 anos.Carlos III estava ao lado da mãe no momento da morte e hoje, durante a cerimónia fúnebre, o novo rei esteve sempre perto do caixão enquanto este era transportado em direção à abadia de Westminster.