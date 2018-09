Dono de gato ganha processo em tribunal para animal passear no shopping

Lojista do centro comercial de Copacabana, no Rio de Janeiro, garantiu que este processo surgiu porque animal estava a ficar com depressão.

19:52

O gato de um dos lojistas do centro comercial de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, foi proíbido de ‘passear’ no centro comercial pela direção do shopping, que considerou impróprio para o bom funcionamento do estabelecimento comercial. No entanto, o dono do animal considerou que a medida estava a afetar a saúde do gato, recorrendo ao tribunal.

O gato Rubinho, que esteve proíbido de entrar no shopping durante três meses, viu agora a decisão da administração do shopping ser anulada através de uma medida do tribunal.

Segundo avança O Globo, a juíza Márcia Correia terá decidido que o animal poderá andar pelo espaço comum do shopping.O dono do gato, Pedro Duarte Correia, de 84 anos, explicou o motivo pelo qual avançou com o processo em tribunal.

"Ele (o gato) ficou doente e chegou ao ponto de não querer comer", avançou Pedro ao jornal brasileiro para justificar a queixa em tribunal, alegando que o ‘cativeiro forçado’ era perigoso para a saúde do gato.

Para além de Pedro, foram cerca de cinco mil as pessoas (entre lojistas e visitantes do espaço) que assinaram uma petição para que fosse permitida a presença do gato no espaço, solicitando também que fosse anulada a coima que o shopping aplicou a Pedro Correia, por se ter recusado a prender o animal.