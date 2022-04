Macron com 27,84% e Le Pen com 23,15% vão à segunda volta das eleições francesas

O Presidente francês cessante, Emmanuel Macron, conseguiu 27,84% dos votos na primeira volta das eleições presidenciais em França e vai à segunda volta com Marine Le Pen, que obteve 23,15%, segundo os resultados definitivos divulgados esta segunda-feira.

O Ministério do Interior divulgou os resultados que indicam que o atual Presidente e candidato do partido Em Marcha foi o vencedor, com 27,84 por cento, seguido, com menos 4,7 pontos percentuais, da candidata da União Nacional (extrema-direita), Marine Le Pen, com 23,15% dos votos.

Estes são assim os dois candidatos que passam à segunda volta, a realizar-se em 24 de abril, já que o candidato da França Insubmissa (LFI), da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, ficou pelo terceiro ligar, com 21,95%.