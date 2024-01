"Pensei mesmo que ia morrer": Os relatos dos sobreviventes de colisão entre aeronave e avião no Japão

O acidente entre uma aeronave que transportava membros da Guarda Costeira e um Airbus A350 da Japan Airlines matou cinco pessoas, esta terça-feira. As vítimas mortais estavam a bordo da aeronave, sendo que apenas o piloto escapou com vida. No Airbus, 379 pessoas salvaram-se da tragédia. As aeronaves colidiram no momento em que o avião aterrava no aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão.

O acidente provocou um enorme incêndio que consumiu o avião da Japan Airlines.

"Por favor, tirem-me daqui", gritou uma mulher num vídeo do interior do avião. "Porque é que não abrem (as portas)?", gritou uma criança."Pensei mesmo que ia morrer", disse à Reuters Tsubasa Sawada, 28 anos, residente em Tóquio, que regressava de umas férias em Sapporo com a namorada. "Depois do acidente, comecei por me rir um pouco quando vi algumas faíscas a sair [do motor], mas quando o fogo começou, apercebi-me de que era mais qualquer coisa."Yamake, que estava sentado perto da frente, disse que, apesar de alguns passageiros estarem muito ansiosos, a tripulação começou rapidamente a fazer a evacuação e as pessoas começaram a desembarcar de forma ordenada.Tsubasa Sawada disse que cerca de 10 minutos depois de desembarcarem, houve uma explosão no avião. "Só posso dizer que foi um milagre, poderíamos ter morrido se nos tivéssemos atrasado", disse. "Quero saber porque é que isto aconteceu e sinto que não quero voltar a entrar num avião", acrescentou.A companhia aérea afirmou que a evacuação começou quase imediatamente após a paragem do avião e que todos os passageiros foram levados para um local seguro em menos de 20 minutos."A tripulação de cabina deve ter feito um excelente trabalho. Parece que não havia bagagem de mão. Foi um milagre que todos os passageiros tenham conseguido sair", disse à Reuters Paul Hayes, diretor de segurança aérea da Ascend by Cirium, uma empresa britânica de consultoria em aviação.Um funcionário do Ministério dos Transportes japonês afirmou, numa conferência de imprensa, que os procedimentos de evacuação da companhia aérea foram "conduzidos de forma adequada".