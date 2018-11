12 cães e um veado caem de ravina durante caçada em Espanha

Vídeo está a gerar onda de indignação nas redes sociais.

16:06

Caen despeñados por un barranco entre tiros. Los cazadores han convertido el campo en un infierno para los animales. pic.twitter.com/YnOVfVUr7t — PACMA (@PartidoPACMA) 19 de novembro de 2018

"Os responsáveis ??por este ato selvagem só têm um nome: criminosos.

Vamos acabar com isto de uma vez e punir os culpados"

Los responsables de esta salvajada solo tienen un nombre: criminales. Acabemos con esto de una vez y castiguemos a los culpables. Ojo, las imágenes son durísimas pic.twitter.com/3YhklAazpO — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 17 de novembro de 2018

Me llega este vídeo de una jornada de caza que se acaba convirtiendo en un auténtico desastre, con los perros y un venado cayéndose por un barranco... De verdad que no entiendo que se disfrute con esto... #LaVerdadDeLaCaza pic.twitter.com/wPQVLTxNm8 — Juan López de Uralde (@juralde) 17 de novembro de 2018

"Recebi este vídeo de um dia de caça que acaba num verdadeiro desastre, com cães e um veado a cair de uma ravina...realmente não entendo como alguém pode gostar disto", avançou.

Uma caçada terminou com a queda de 12 cães e um veado de uma falésia em Herreruela, Cáceres, em Espanha.O momento levou a uma onda de indignação nas redes sociais, levando vários partidos políticos como o Podemos, Pacma e Equo a manifestarem-se.O Pacma, partido de defesa dos animais em Espanha, fez questão partilhar as imagens dos animais a cair da falésia durante a caçada."Imagens terríveis. Doze cães e um veado perseguidos por caçadores acabam por cair no vazio. Está bem! Para os caçadores a crueldade não tem limites", pode ler-se na descrição da publicação feita pelo partido no Twitter.Pablo Iglésias, secretário-geral do partido Podemos, também deixou duras criticas aos envolvidos neste episódio., acrescentou no Twitter.Também o deputado Juan López Uralde, do Equo, utilizou o Twitter para se expressar sobre este acontecimento.A Real Federação Espanhola de Caça (RFEC) confirmou o incidente na página oficial, avançando que os cães foram transportados para clínicas veterinárias de seguida. No entanto, o estado de saúde dos animais não foi mencionado.