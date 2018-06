Cães sentem maior carinho pelo dono quando este fala com voz de bebé

Estudo revela que os animais de quatro patas são mais recetivos a esta forma de comunicação.

19:28

Um estudo publicado pela Universidade de York, no Reino Unido, revela que falar com voz de bebé com os cães tem na verdade mais pontos positivos do que se acreditava até agora. Os responsáveis pela investigação, Alex Benjamin e Katie Slocombe, afirmam mesmo que esta forma de comunicação estreita os laços afetivos entre o dono e o animal.



No entanto, a principal novidade refere-se ao impacto desta voz nos cães adultos. Desta vez, o estudo incluiu dezenas de animais em idade adulta para perceber se estes reagiam de forma diferente a este tipo de estímulo. Segundo o mesmo, não importa a idade. Todos os cães reagem positivamente à voz de bebé e conseguem até entender melhor o que está a ser dito.



Para além de uma maior recetividade por parte do animal, também existe uma maior conexão emocional entre ambos, visto que estes desenvolvem um maior carinho pelo dono por sentirem o mesmo da parte deste.



A investigação dos britânicos ainda conseguiu confirmar que existem certas palavras às quais os cães têm uma maior ligação como "cão" e "passear" ao contrário algo como "agora não".