Cão polícia encontrado morto em carro patrulha

Um cão polícia de cinco anos foi encontrado morto esta quinta-feira num carro patrulha da polícia britânica.O animal chamava-se Ivy e chegou ao trabalho com o seu treinador. Quando foi encontrada inconsciente dentro do veículo, com outro cão que se encontrava bem, Ivy ainda não tinha cumprido nenhuma tarefa.Assim que viram que Ivy não se encontrava bem, foi imediatamente tratada e levada para um veterinário onde acabou por morrer. Uma investigação já está em curso para averiguar as causas da morte.De acordo com o inspetor-chefe da polícia, Mark Colquhoun, o animal estava num veículo policial cuja temperatura é controlada. No Twitter, a polícia de Mercia partilhou a notícia recebendo vários comentários de apoio.

As temperaturas que se faziam sentir ultrapassaram os 29 graus durante a tarde de quinta-feira.

Não se sabe onde o veículo da polícia estava no momento em que o animal foi encontrado.

No ano passado, Ivy chegou às manchetes de vários jornais quando o seu treinador, o sargento David Evans, se reformou depois de 34 anos ao serviço.

Mais de 130.000 pessoas assinaram uma petição pedindo à força que deixe Ivy se reformar com ele. No entanto, foi recusado.