178 pessoas com o mesmo nome batem recorde do mundo do 'Guinness'

Um grupo de 178 pessoas, todas chamadas Hirokazu Tanaka, reuniram-se este sábado, em Tóquio, no Japão e quebraram o recorde de 2005.



O antigo recorde pertencia a 164 pessoas com o nome de Martha Stewarts.

Um Hirokazu Tanaka, de 53 anos, criou o grupo Tanaka Hirokazu para tentar juntar todos os que tinham o mesmo nome.