20 migrantes intercetados pela Polícia Marítima em Itália

A Polícia Marítima, em missão em Itália, detetou duas embarcações com 20 migrantes a bordo no Sudoeste da ilha Sardenha, no âmbito da ‘Operação Themis’ da Agência Frontex.A primeira embarcação suspeita de migração foi detetada na passada sexta-feira durante uma ação de patrulhamento, com 15 tripulantes a bordo que, ao se aperceberem da presença das autoridades, fugiram em direção a terra. Os migrantes desembarcaram numa zona de difícil acesso, ficando isolados.A polícia portuguesa manteve os migrantes no local até à chegada dos elementos da Guardia di Finanza, que encaminharam a embarcação até ao porto de Sant’antioco. Numa outra ação de patrulhamento, no sábado, a Polícia Marítima intercetou outra embarcação suspeita, com cinco tripulantes a bordo. Desde junho que a Polícia Marítima controla as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia.