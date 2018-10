cruzamento em Schoharie,

numa loja em Schoharie, localizada a cerca de 270 quilómetros a norte da cidade de Nova Iorque.



Ainda não é claro se as mortes serão devidas a um atropelamento ou se serão passageiros dos veículos. Segundo o canal televisivo Sky News, as vítimas ainda não foram identificadas e as razões da colisão também não.



Uma colisão entre dois veículos, um deles uma limusina que seguia a caminho de um casamento, provocou este sábado às 14h00 locais, 19h00 em Lisboa, 20 mortos numNova Iorque, nos Estados Unidos.De acordo com a imprensa local, a limusina descia a grande velocidade de uma colina e atropelou várias pessoas

"Temos várias unidades a investigar os detalhes do acidente, incluindo nossa unidade de reconstrução", disse o comandante da polícia de Nova Iorque, Richard O'Brien.





DEADLY CRASH: Twenty people were killed in a limousine accident in upstate New York, police said Sunday. The deadly crash happened Saturday afternoon in Schoharie and led to several people killed, according to authorities. https://t.co/yVehpOBvUU pic.twitter.com/Woivwe8TGZ