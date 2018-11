Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa Branca impõe novas sanções contra a Venezuela

EUA acusam o país de fazer parte, com Cuba e a Nicarágua, de uma "troika da tirania" na América Latina.

18:37

A administração norte-americana impôs esta quinta-feira novas e "pesadas" sanções contra a Venezuela, acusada de fazer parte, com Cuba e a Nicarágua, de uma "troika da tirania" na América Latina.



As sanções contra Cuba e a Nicarágua são igualmente reforçadas, disse John Bolton, conselheiro para a Segurança Nacional do Presidente norte-americano, Donald Trump, num discurso em Miami, onde residem milhares de pessoas que fugiram destes países.



Bolton atacou "o triângulo de terror que vai de Havana a Caracas e a Manágua" e os seus três "tiranos que pensam que são homens fortes e revolucionários", mas que na verdade são "figuras de circo e [são] desprezíveis".



O conselheiro da Casa Branca disse ainda que estes países representam as "forças destrutivas de opressão, socialismo e totalitarismo" e realçou que este trio de nações "encontrou-se finalmente com a administração" norte-americana.



As sanções à Venezuela proíbem os cidadãos dos Estados Unidos de comercializarem ouro exportado deste país sul-americano.



Já as sanções contra Cuba adicionam novos itens aos que constavam de uma lista negra.



O discurso de Bolton em Miami pode vir a galvanizar os cubano-americanos que defendem nos Estados Unidos uma abordagem política mais dura em relação a Cuba.