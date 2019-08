Danny Trejo, vilão no cinema salva bebé de carro capotado na vida real

O ator norte-americano Danny Trejo, conhecido pelos papéis de vilão no cinema, salvou um bebé que ficou preso num carro capotado em Los Angeles, Estados Unidos da América, na quarta-feira.

Danny Trejo assistiu à colisão de dois veículo que deixou um deles capotado e percebeu que havia uma criança presa dentro do carro. Segundo a CNN, o ator tentou entrar na viatura através de um vidro partido para retirar o cinto de segurança e libertar o menino com necessidades especiais. Num ângulo que não lhe permitia desbloquear o cinto, Danny Trejo foi auxiliado por uma mulher que também testemunhou o acidente e acabaram por conseguir libertar a criança.

"A única coisa que o salvou foi o cinto de segurança", disse Trejo, citado pela CNN.

Segundo o site ABC7, a mãe do bebé teve de ser desencarcerada pelos bombeiros e, enquanto a operação decorria, o ator tentou distraí-lo. O facto de já ter trabalhado com crianças com necessidades especiais ajudou-o a acalmar o menino.

"Ele estava em pânico. Então, eu disse: ‘Ok, vamos ter de usar os nossos superpoderes’. Então ele gritou ‘superpoderes’ e começámos os dois a gritar ‘superpoderes’", contou o ator.



"Tudo o que já me aconteceu de bom, aconteceu como resultado direto de ajudar os outros. Tudo!", disse Trejo, citado pelo ABC7.

Segundo o departamento de bombeiros de Los Angeles, três pessoas acabaram por ser transportadas para o hospital com ferimentos ligeiros.



Danny Trejo, de 75 anos, é um dos ‘vilões’ mais conhecidos de Hollywood e o protagonista do popular filme ‘Machete’, realizado por Robert Rodriguez.