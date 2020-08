Alexei Navalny já está em hospital de Berlim

O líder da oposição russa, Alexei Navalny, chegou ao início da manhã de sábado ao Aeroporto de Tegel, em Berlim, onde será tratado no Hospital Universitário Charité, na sequência do alegado envenenamento que sofreu durante uma visita à Sibéria.



"Navalny está em Berlim", informou Jaka Bizilj da ONG alemã Cinema para a Paz que organizou o transporte do político até à capital alemã.





"O estado de Alexei Navalny é estável", confirmou Bizilj, enquanto a porta-voz do político russo publicou uma foto da maca que transportava o ativista no avião, dizendo que este estava acompanhado pela mulher, Julia Navalnaya.

O principal opositor do presidente Vladimir Putin está desde quinta-feira internado em coma no Hospital de Omsk, por suspeitas de envenenamento. Do Aeroporto de Tegel, Navalny foi transportado pelo exército alemão para o Hospital Charité.



Em comunicado, o hospital anunciou que "estão a ser efetuados testes extensivos para fazer um diagnóstico. Após exames e em consulta com a família, os médicos darão informações sobre o diagnósticos e o tratamento a ser seguido", acrescentando que "o diagnóstico levará tempo, pelo que pedimos paciência".



Pormenores

Começou "a luta pela vida"

A porta-voz do político publicou ontem nas redes sociais que "a luta pela vida e saúde de Alexei só agora começou, e ainda há muitas dificuldades a ultrapassar".Já os médicos do Hospital de Omsk, afirmaram que a sua vida não corria perigo imediato.



Governo deseja "cura"

O gabinete de imprensa do governo alemão afirmou ontem que o executivo espera que "o tratamento de Alexei Navalny no Hospital Charité conduza a uma melhoria do seu estado de saúde e torne possível uma cura completa".