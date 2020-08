Opositor de Putin vai ser tratado na Alemanha

Os médicos deram ontem ‘luz verde’ à transferência do opositor russo Alexei Navalny para um hospital alemão, onde será tratado na sequência do alegado envenenamento que sofreu durante uma visita à Sibéria. A autorização para a transferência ocorreu horas depois de a mulher do opositor, Yulia, ter apelado diretamente ao presidente russo Vladimir Putin para deixar o marido ser tratado no estrangeiro.Navalny, de 44 anos, está desde quinta-feira internado em estado grave no hospital de Omsk, após ter-se sentido mal durante um voo entre Tomsk, na Sibéria, e a capital russa, Moscovo. Está em coma e ligado ao ventilador, mas os médicos dizem que o seu estado é estável e registou uma ligeira melhoria nas últimas horas. A família e os apoiantes do conhecido crítico de Putin acreditam que terá sido envenenado com uma substância tóxica misturada no chá que bebeu no aeroporto antes de embarcar, mas os médicos garantiram ontem que sofre de uma "doença do foro metabólico causada por baixo teor de açúcar no sangue"."Estão a tentar encobrir o assunto", acusou a porta-voz de Navalny, afirmando que os médicos estavam a tentar ganhar tempo para que os vestígios do veneno usado desaparecessem do corpo do opositor. Uma suspeita reforçada pela recusa inicial dos médicos em permitirem a transferência de Navalny para a Alemanha. A decisão acabaria por ser revertida ontem ao final da tarde, esperando-se que Navalny fosse transferido "nas próximas horas". Um avião-hospital enviado pela Fundação Cinema Para a Paz, uma ONG alemã, estava a postos no aeroporto para o transportar para Berlim.Os médicos russos que assistiram Navalny garantiram que não foi envenenado, mas admitiram ter detetado vestígios de "produtos químicos de uso industrial" nas roupas e nos dedos do líder da oposição russa. Os resultados dos exames toxicológicos ainda não são conhecidos.Um assessor de Navalny disse que um polícia lhe contou que o opositor foi envenenado com uma substância "potencialmente mortal, não só para ele, mas para todas as pessoas à sua volta", e que os médicos "têm de usar vestuário protetor" para o tratar. Esta informação não foi confirmada oficialmente.