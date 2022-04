Israel e Emirados Árabes Unidos concluem acordo de livre comércio

Um ano e meio após a normalização de relações, Israel e os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta sexta-feira um acordo sobre os termos de um acordo de livre comércio para impulsionar as trocas bilaterais.

Num comunicado, o Governo israelita saudou os termos do acordo que visa a abolição dos direitos aduaneiros sobre 95% dos produtos trocados entre os dois parceiros, cujas trocas comerciais totalizaram 900 milhões de dólares (cerca de 815 milhões de euros) em 2021.

As negociações para um acordo de livre comércio entre os dois países começaram em novembro passado e foram concluídas hoje, após quatro rondas de negociações, nomeadamente aquela que nos dias 21 e 22 de março, no Egito, juntou o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, e o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan.

"As boas relações estabelecidas entre os nossos dois países ficam fortalecidas hoje por este acordo de livre comércio, que melhorará significativamente a cooperação económica em benefício dos cidadãos de ambos os países", disse Bennett, num comunicado na sexta-feira.

"Este acordo (...) consolida uma das relações comerciais mais promissoras e importantes do mundo", acrescentou, na sua conta da rede social Twitter, o ministro de Estado do Comércio Exterior dos Emirados, Thani al-Zeyoudi.

Por sua vez, o Governo israelita classificou o acordo como "histórico".

Os Emirados e o Bahrein normalizaram as relações com Israel em 2020, ao abrigo de uma série de acordos negociados com os Estados Unidos.

Marrocos seguiu o exemplo, enquanto o Sudão também concordou em normalizar os laços com Israel, embora ainda não tenha finalizado o acordo.

No início desta semana, os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Israel, Emirados, Bahrein, Marrocos e Egito - países que assinaram a paz com Israel há mais de 40 anos - reuniram no sul deste país para uma cimeira destinada a reforçar a cooperação.