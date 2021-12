Governo do Dubai torna-se no primeiro no mundo "livre de papéis"

O Governo do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), concluiu a sua estratégia de transformação digital, tornando-se este sábado no primeiro no mundo "livre de papéis", anunciou o príncipe herdeiro do emirado, Hamdan bin Mohamed bin Rashid.

"É com orgulho que anunciamos que hoje o Governo do Dubai tornou-se no primeiro no mundo livre de papéis", disse o príncipe herdeiro no Twitter, acrescentando que este "marco" consolida o emirado como "um exemplo a seguir no desenvolvimento de serviços digitais integrados".

A denominada "Estratégia Livre de Papel do Dubai", lançada em 2018, implementou-se em cinco fases que contemplaram a transformação de diversas agências governamentais.

Segundo o príncipe herdeiro, para além disso, 45 entidades governamentais reduziram o consumo de papel em "mais de 336 milhões de folhas" e economizaram 1,3 milhões de dirhams dos emirados (cerca de 313 milhões de euros).

A transformação digital significou também um corte de 14 milhões de horas de trabalho para os funcionários públicos, graças à automação de processos.

Nos últimos quatro anos, o Dubai forneceu 1.800 serviços digitais e mais de 10.500 transações importantes por meio de entidades como a Polícia, a Autoridade da Água e Eletricidade, comércio, Ministério Público, tribunais ou alfândega.

Exemplo disso é o facto de as autoridades terem emitido mais de 3.000 mandados de prisão por via telemática.

"O dia de hoje representa o princípio de uma nova era no caminho do Dubai para a digitalizar a vida em todos os seus aspetos e garantindo a felicidade do consumidor", acrescentou Hamdan bin Mohamed.