Emirados Árabes Unidos sofrem remodelação governamental

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciaram este sábado uma remodelação de parte do Governo, com um novo ministro das Finanças e o das Mudanças Climáticas, com atenção na transformação contínua do país, com base em grandes projetos.

O primeiro-ministro dos EAU e governador do Emirado do Dubai, xeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, anunciou na sua conta na rede social "Twitter" as seis alterações ministeriais, que incluem a nomeação de Maktoum bin Mohammed, como vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças.

Neste âmbito, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi passa para a pasta da Justiça, enquanto outra das nomeações pendentes é a de Mariam Al Mheiri como o novo Ministro das Mudanças Climáticas e Meio Ambiente.

"A nova estratégia insere-se na implementação do nosso plano, 'UAE Vision 2021', por meio do qual alcançámos todas as nossas ambições nos últimos 10 anos", escreveu Al Maktoum.

O primeiro-ministro garantiu que a nova reforma do Governo "será conduzida por grandes projetos transformadores e não apenas por planos estratégicos a longo prazo".

"Os próximos ciclos de mudança serão flexíveis e rápidos (entre seis meses e dois anos), ao contrário dos ciclos estratégicos anteriores que duravam entre cinco e dez anos", afirmou, acrescentando que haverá uma mudança na "responsabilidade individual dos ministérios para uma responsabilidade compartilhada ".

"Atualmente, os EAU estão entre os líderes mundiais em 100 indicadores de desenvolvimento e líderes regionais em 470 indicadores governamentais, económicos e técnicos (...) Estamos a entrar nos próximos 50 [anos] com diferentes ambições globais", afirmou.