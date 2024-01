Avião despenha-se em zona montanhosa do Afeganistão

Um avião despenhou-se numa zona montanhosa do Afeganistão, no nordeste do país, anunciou este domingo um responsável pela província de Badakhshans, sem dar mais pormenores.

"Um avião despenhou-se, mas o local não foi especificado. Fomos informados pelos habitantes da aldeia", disse à AFP Zabihullah Amiri, responsável pelo departamento da Cultura e Informação da província.

O aparelho efetuava um voo 'charter' ambulância numa rota de Gaya, na Índia, para Tashkent, no Uzbequistão, e depois para o aeroporto de Zhukovsky, em Moscovo, segundo refere um comunicado divulgado pela agência de notícias Interfax.

O avião "deixou de comunicar e desapareceu dos ecrãs de radar", indicaram as autoridades russas.

Segundo uma fonte dos Serviços de Emergência russos, citada pela agência noticiosa oficial russa TASS, "a causa do acidente, de acordo com dados preliminares, foi a falha dos dois motores".



A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) confirmou o desaparecimento do avião.

No avião seguiam seis pessoas a bordo, incluindo quatro membros da tripulação de passageiros e dois passageiros, mas não é conhecido o estado de saúde dos mesmos.

O acidente ocorreu numa zona montanhosa de difícil acesso desta província, que é atravessada pelo maciço de Hindu Kouch, com picos que atingem mais de 7 mil metros.





Apesar de inicialmente as autoridades afegãs terem equacionado que o avião acidentado era indiano, o Ministério da Aviação Civil da Índia negou, entretanto, através da rede social X, que um dos seus aviões estivesse envolvido no incidente.

As transportadoras internacionais têm evitado sobrevoar o Afeganistão desde a tomada do país pelos Taliban em 2021. As que o fazem, atravessam o espaço aéreo afegão durante apenas alguns minutos, enquanto sobrevoam o corredor de Wakhan, pouco povoado, na província de Badakhshan, uma estreita faixa entre o Tajiquistão e o Paquistão.