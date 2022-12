31 desaparecidos em naufrágio de um navio tailandês

Trinta e uma pessoas foram dadas como desaparecidas, este domingo, no naufrágio de um navio da Marinha Real Tailandesa.



A embarcação afundou-se, cerca das 23h30, devido às ondas e ventos fortes. O navio ficou sem energia devido à água que foi entrando, o que causou a perda de controlo da embarcação.

O clima e a agitação marítima fizeram com que o barco se "inclina-se fortemente para a água", contou porta-voz da marinha tailandesa Pokkrong Monthatphalin em declaração, citado pelo jornal britânico The Guardian.



Cerca de 80 marinheiros foram resgatados na noite de domingo.





