A curiosa fotografia de Donald Trump que está a dar que falar. Veja a imagem

What makes this image so great is that it’s either a halo or devil horns depending on your politics.. https://t.co/OtRgjcB5NU — Professor Fleming is entangled (@alwaystheself) July 10, 2020

Reminds me of the blue/gold dress controversy. Do you see the halo of an angel or the horns of a demon? https://t.co/ZtOqCfPnxx — Frida Ghitis (@FridaGhitis) July 10, 2020

Makes a nice counterpoint to this one... pic.twitter.com/DX6TctlO2a — Mulberry Street (@st_mulberry) July 10, 2020

Conhece a expressão popular "uma imagem vale mais do que mil palavras"? Este pode muito bem ser um bom exemplo para aplicar a célebre frase.De acordo com o jornal The Independent, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que esteve esta semana numa mesa redonda com líderes hispânicos na Casa Branca, foi apanhado pela objetiva do fotógrafo freelancer Samuel Corum numa imagem, no mínimo, insólita.Donald Trump surge sentado em frente a uma luz na parede da Casa Branca que cria um efeito, no mínimo, curioso, acima da cabeça do presidente norte-americano.A imagem foi partilhada e difundida nas redes sociais e é já um sucesso, com múltiplas interpretações.Em contrapartida, o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, foi igualmente fotografado numa situação semelhante, mas associada à figura de Jesus Cristo com uma auréola.