A reação emocionante de um menino autista ao receber um cachorrinho

Família de Cohen ofereceu-lhe um cão bebé e o rapaz ficou em lágrimas.

Cohen Wade vive em Newtwnabbey, na Irlanda do Norte, e esta terça-feira foi surpreendido pela familía. Os pais de Cohen ofereceram-lhe um novo amigo de quatro patas, que já se revelou ser o melhor presente que poderia ter recebido.



Como prenda pelo seu bom desempenho escolar, a família do menino embrulhou o canino bebé numa manta e colocou no centro da sala.



Inicialmente, o pequeno Cohen mostrou-se reticente à surpresa, questionando a mãe sobre do que se tratava e se o que estava escondido debaixo do cobertor era uma cobra. Mas ao desembrulhar o que lhe esperava ficou em lágrimas e rapidamente saltou para o colo da mãe, abrançado-a.



De acordo com uma pesquisa da Universidade de Lincoln, a presença de um animal de estimação na vida da crianças autistas é bastante positiva.



Segundo consta no estudo, os animais de estimação aumentam a confiança das crianças e ajudam a reduzir a ansiedade e a melhorar a capacidade de comunicação.