Mulher tira 'selfie' a sorrir no meio do caos e da violência em Paris

Imagem está a correr o mundo e é definida por muitos como a "metáfora perfeita dos nossos tempos".

Por Catarina Figueiredo | 18:52

Enquanto o ambiente vivido nas ruas de Paris faz lembrar uma guerra civil, com carros incendiados, lojas e espaços vandalizados e gás lacrimogéneo no ar, uma rapariga sorridente tira uma 'selfie' no interior de um restaurante Burger King. A imagem, que foi captada pelo fotojornalista russo Ilya Varlamov, está a correr o mundo e a ser definida por muitos como a "metáfora perfeita dos nossos tempos".



Nas últimas semanas, a capital francesa tem sido palco de uma onda forte de protestos, tumultos e atos de violência, depois de o movimento dos 'Coletes Amarelos' contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis ganhar força no país.



No entanto, nada disso parece importar a jovem cuja preocupação principal parece tirar uma fotografia com um sorriso estampado na cara, mesmo que do outro lado do vidro esteja um homem com uma máscara a tentar proteger-se das nuvens de gás lacrimogéneo lançadas pela polícia francesa.



"Raramente uma fotografia descreve com tanta precisão o espírito de uma era", escreveu o fotógrafo na rede social Reddit, onde a imagem se tornou um fenómeno e foi partilhada inúmeras vezes.



Curiosamente, alguns restaurantes da cadeia Burger King já foram cenário de pelo menos dois incidentes relacionados com a tensão vivida em Paris. No sábado passado, milhares de manifestantes plantaram o caos em Paris. O último balanço oficial das autoridades dava conta de mais de 900 pessoas sob custódia policial e mais de uma centena de feridos.



Este manifesto terá começado no dia 29 de maio quando Priscilla Ludosky lançou uma petição online a pedir a descida do preços dos combustíveis em França. Meses depois, em outrubro, Éric Drouet e Bruno Lefevre lançaram um apelo nas redes sociais a um "bloqueio nacional contra o aumento dos combustíveis".



Mais tarde, vários vídeos impulsionaram aquele a que hoje se chama o movimento dos 'Coletes Amarelos', que já começa a ganhar força noutros países, nomeadamente na Bélgica.



Para além da centena de feridos causados pelos protestos marcados pela violência, estes tumultos já provocaram a morte de pelo menos uma pessoa, na Saboia. O caso ocorreu quando uma condutora, assustada com os manifestos, acelerou demasiado e atropelou mortalmente uma mulher de 63 anos.