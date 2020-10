"A minha irmã diz que sou um extraterrestre": Menino de 9 anos escreve carta à NASA para proteger o planeta

"Querida NASA, o meu nome é Jack Davis e gostava de me candidatar a um trabalho de oficial de proteção planetária". Foi assim que Jack, de apenas nove anos, se candidatou ao trabalho de proteger o planeta de extraterrestres.





Governo Federal dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial, o pequeno Jack afirma estar preparado uma vez que a irmã diz que ele é um "extraterrestre".

Agents of S.H.I.E.L.D.

ientista chefe da NASA, sentiu-se no dever de responder a este pequeno entusiasta. "O trabalho de oficial de proteção planetária é muito importante. Trata-se de proteger a Terra de pequenos micróbios quando trazemos amostras da Lua, asteróides e Marte.Trata-se também de proteger outros planetas e luas dos nossos germes enquanto exploramos de forma responsável o sistema solar". O cientista conclui afirmando que procuram cientistas e engenheiros para os ajudar nesta tarefa e por isso espera que Jack "estude com afinco e se saia bem na escola" de forma a vê-lo na NASA "num destes dias".



O pequeno Davis recebeu ainda uma chamada do diretor de pesquisa planetária da NASA Jonathan Rall a congratulá-lo.

Numa carta dirigida à NASA,Na carta, partilhada pelos meios de comunicação, o menino descreve as razões pelas quais tem as competências certas para o trabalho: "Vi quase todos os filmes espaciais e alienígenas que posso ver, também vida Marvel e espero ver o filme MIB: Homens de Negro, sou ótimo em jogos de vídeo, sou jovem e posso aprender a pensar como um alienígena".No final, Jack assina: "Jack Davis, Guardião da Galáxia, quarto ano".Jim Green, c