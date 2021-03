Poluição está a afetar o tamanho do pénis e a diminuir o apetite sexual, defende especialista

A poluição pode estar e "encolher o pénis", defende Shanna H. Swan, uma epidemiologista ambiental e especializada na reprodução, que aponta para os químicos e plásticos como principais culpados.De acordo com a especialista, citada pelo New York Post, a poluição não só está a afetar o tamado do órgão sexual masculino como também está a diminuir o número de espermatozóides, a afetar a fertilidade das mulheres e a diminuir o apetite sexual.A sua mais recente pesquisa também revelou que os produtos químicos e poluição estão a reduzir também o volume dos testículos, somando à diminuição do tamanho do pénis e a enfraquecendo a qualidade do esperma.Um dos maiores culpados, segundo Shanna são os ftalatos, uma substância química encontrada na maioria dos produtos que consumimos diariamente como maquiagem ou alimentos.A descoberta é explicada no seu mais recente livro "Contagem decrescente", que aborda como o mundo moderno está a ameaçar a contagem de espermatozóides, a alterar o desenvolvimento reprodutivo masculino e a ameaçat o futuro da raça humana, e a autora debruça-se sobre a questão apoiando-se em estudos de outros cientistas."Investigadores na China descobriram que trabalhadores com níveis mais altos de bisfenol A, comumente conhecido como BPA, no sangue eram mais propensos a ter problemas sexuais, incluindo diminuição do desejo", afirma a especialista. Este bisfenol A está presente na composição de vários plásticos.