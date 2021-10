"ABCDEF": Pai dá nome inusitado ao filho porque gostava de palavras-cruzadas

ABCDEF GHIJK. Sim, são as primeiras letras do abecedário mas também é o nome de um rapaz de 12 anos na Indonésia.O pai do menino decidiu dar um nome verdadeiramente diferente do que é habitual ao filho e justificou a escolha com a sua paixão... por palavras-cruzadas.Quando o menino se dirigiu ao centro de vacinação contra a Covid-19 na Indonésia para receber a primeira dose, os médicos pediram a identificação do jovem por não acreditarem que este se chamasse realmente ABCDEF GHIJK Zuzu.Apresentadas as 'provas' do nome, o jovem lá recebeu a vacina.De acordo com a família, o nome também pode ter sido inspirado no facto de o pai de ABCDEF ambicionar ser escritor.O último nome, Zuzu, foi inspirado no nome dos pais: Zuhro e Zulfahmi.Como o nome não é assim tão fácil de pronunciar, a família e quem conhece o jovem trata-o simplesmente por Adef.