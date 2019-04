Abraço de filho de três anos salva mulher com cancro da mama

O abraço de um filho pode ser das melhores coisas da vida, mas, para uma mãe de Manchester, em Inglaterra, foi mais do que isso.



Emily Makin, de 28 anos, vivia uma das melhores fases da sua vida. Recém casada, mãe de um menino de três anos e tinha perdido bastante peso recentemente após se juntar a um programa de emagrecimento. Um simples abraço a Harrison, o seu filho, virou a sua vida do avesso.







Continuar a ler Cancro da mama triplo-negativo. Foi este o diagnóstico que lhe mudou a vida em alguns segundos. Mas Emily não estava disposta a baixar os braços e decidiu fazer de tudo para sobreviver e estar presente no futuro pela sua família. A mulher de Manchester fez uma mastectomia para remover a sua mama direita e o tumor no mesmo mês.



Posteriormente seguiram-se os duros tratamentos de quimioterapia e radioterapia. A mãe a tempo inteiro, que também tem outro filho, Freddie, de dois anos, e cujo marido, AJ, trabalha para um fornecedor de energia, contou como, antes do diagnóstico, não viu sinais do que estava por vir. Sentia-se mais saudável do que nunca e nada fazia prever que estivesse doente.



Durante o tratamento, que acabou por lhe roubar o cabelo, Emily optou por perucas coloridas que a faziam sentir-se bem.



Atualmente encontra-se a aguardar os resultados de uma mamografia para determinar se está ou não em remissão. A sua jornada tem vindo a ser contada no seu blogue e inspirar outros doentes a lutarem pela vida.



O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito O que achou desta notícia? Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito pub