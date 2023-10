Abrigo de brasileiros em Gaza que Lula pediu a Israel para poupar é atingido por ataque aéreo

Um dia depois de o presidente Lula da Silva ter pedido formalmente ao governo de Israel para poupar de ataques a escola católica no norte de Gaza, onde cidadãos brasileiros estão refugiados à espera de uma cada vez mais distante probabilidade de repatriação para o Brasil, a edificação foi atingida por mais um dos constantes ataques da força aérea israelita à Faixa de Gaza. No ataque, mísseis destruíram, um a um, vários edifícios em redor do complexo religioso católico Rosary Sister School, onde fica a escola onde os brasileiros se refugiaram por orientação da Embaixada do Brasil na Palestina, e o edifício que tem servido como abrigo improvisado também foi gravemente atingido.

Mesmo não tendo sido alvejada diretamente pelo ataque, a explosão e destruição total dos prédios em redor, principalmente uma grande edificação que ficava mesmo ao lado, o colégio católico por muito pouco não veio também abaixo. A energia e a Internet foram cortadas por Israel e pelos danos catastróficos impostos pelos mais de seis mil ataques que o governo israelita afirmou, esta quinta-feira, já ter desferido contra a Faixa de Gaza em resposta ao brutal ataque de extremistas do Hamas, sábado passado, contra civis israelitas e de outras nacionalidades que deixou mais de mil pessoas mortas, mas aparentemente não houve feridos entre os brasileiros, a maior parte crianças e mulheres que aguardam repatriação.

Todas as janelas do complexo religioso foram destruidas, as paredes ficaram com fendas e parte do telhado foi derrubado pelas explosões, que deixaram o ar praticamente irrespirável dentro do complexo, gerido por freiras e que em 2021, não obstante o seu carácter religioso, foi atacado por forças de Israel durante um outro conflito armado em Gaza. A Embaixada do Brasil na Palestina afirmou que não pode fazer quase nada para ajudar os brasileiros refugiados na escola dado o agravamento da situação de guerra e a iminente invasão por terra que Israel está a preparar.