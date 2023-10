Brasil pede a Israel que não bombardeie abrigo de brasileiros em Gaza

O governo do Brasil apelou ao governo de Israel para que poupe de ataques aéreos o abrigo na Faixa de Gaza onde estão refugiados 13 brasileiros que esperam uma oportunidade de serem repatriados. O apelo foi feito pelo Itamaraty, o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro, mas não obteve resposta das autoridades israelitas.

Esse pequeno grupo de brasileiros, a maioria crianças e mulheres, foi levada por diplomatas do Brasil na Faixa de Gaza para a escola católica Rosary Sister Shool, no extremo sudeste da cidade de Gaza, a capital do pequeno território, que está sob bombardeio permanente há seis dias, desde que o grupo extremista Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, desencadeou uma vaga de sangrentos ataques contra civis no sul de Israel. A escola é bem conhecida das forças militares de Israel, pois este país já a bombardeou em 2021, durante um outro conflito armado com Gaza, alegando que o edifício da congregação católica era usado por extremistas do Hamas como refúgio.

O apelo brasileiro tem muito poucas probabilidades de ser escutado e respeitado. Após o massacre de mais de mil cidadãos israelitas e de outras nacionalidades no sábado por militantes do Hamas que conseguiram furar as defesas de Israel, este país iniciou uma retaliação brutal contra toda a Faixa de Gaza, atingindo indiscriminadamente áreas residenciais, hospitais, escolas, o principal porto de Gaza e até a representação da ONU.

Diplomatas brasileiros em Brasília, em Israel, no Egito, na Palestina e na Faixa de Gaza têm-se empenhado há vários dias numa desesperada tentativa para tirar do território sob ataques constantes os 28 brasileiros que pediram ajuda para sair de Gaza, mas essa possibilidade parece cada vez mais difícil e distante. O Brasil até conseguiu o compromisso do Egito, único país além de Israel que faz fronteira terrestre com a Faixa de Gaza, para ajudar na fuga dos brasileiros para território egípcio através da fronteira da região de Rafah, mas os ataques israelitas destruíram essa passagem fronteiriça.

Na faixa de Gaza devem viver atualmente cerca de 50 brasileiros, 28 dos quais manifestaram desejo de deixar o território. Desses 28, 15 não aceitaram ir para a escola católica, até porque já foi alvo de ataques antes, e preferiram ficar ao lado das suas famílias palestinas.

Outros brasileiros, estes em território de Israel, estão a ter mais sorte e em somente três dias o Brasil já repatriou mais de 500 com o uso de aviões da Força Aérea Brasileira enviados a Telavive. Até sábado, a estimativa é que esse número chegue a 900, mas os voos militares entre Brasília e Telavive vão continuar, e devem até ser intensificados, até ao resgate dos mais de 2700 brasileiros que expressaram o desejo de deixar Israel.