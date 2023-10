Egito vai ajudar o Brasil a resgatar brasileiros encurralados na Faixa de Gaza

O governo do Egito comprometeu-se esta quarta-feira com o governo do Brasil a enviar todos os esforços ao seu alcance para permitir a retirada de dezenas de cidadãos brasileiros que neste momento estão encurralados na Faixa de Gaza, sob bombardeio constante de Israel. O compromisso foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shoukry, durante contacto telefónico com o seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira.

Estima-se que entre 30 e 50 brasileiros (este número não inclui os que viviam em Israel e foram feitos reféns pelo Hamas) vivam na Faixa de Gaza, de onde não conseguem sair desde que Israel cercou todo o território com um fantástico efetivo militar em retaliação aos ataques sangrentos desencadeados pelo grupo extremista Hamas contra civis israelitas, que deixaram até agora mais de mil mortos só em Israel. A outra única saída terrestre da Faixa de Gaza é por uma pequena fronteira com o Egito na região de Rafah, onde desde sábado se concentram milhares de palestinos e estrangeiros desesperados, mas que foi fechada pelas autoridades egípcias por estar sob intenso bombardeio e para evitar uma invasão em massa.

Na conversa, não foram decididos nem dia, nem hora, nem como os brasileiros poderão cruzar essa tumultuada fronteira, pois ainda há muitos detalhes a serem acertados, inclusive com o Hamas, sem cujo consentimento esse resgate não poderá ser realizado. Mas a ideia inicial é que um autocarro passe pelos quatro pontos da Faixa de Gaza em que se sabe que vivem brasileiros, isto, claro, com um salvo-conduto tanto do Hamas quanto de Israel, e depois cruze a fronteira de Rafah em direcção ao Egito, onde todos ficarão a salvo.

Em relação aos mais de 2500 turistas brasileiros apanhados de surpresa em território israelita pela deflagração no sábado de mais uma guerra entre Israel e o Hamas, a situação é mais tranquila e o processo de repatriação já começou. Na madrugada desta quarta-feira chegou a Brasília o primeiro avião da Força Aérea Brasileira enviado para repatriar principalmente turistas, que não têm residência em Israel, e que levou de Telavive 211 brasileiros, ainda esta quarta-feira à noite sairá do Aeroporto Ben Gurion outra aeronave com igual número de passageiros, e esse ritmo vai continuar até que todos os que o desejam possam voltar ao Brasil.