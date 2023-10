Um contingente de 300 mil militares israelitas cercava, na noite de quarta-feira, a Faixa de Gaza, numa mobilização em força que poderá significar os preparativos para a invasão terrestre do pequeno e massacrado território palestiniano controlado pelo Hamas. A mobilização em força a sul, onde o grupo radical islâmico desencadeou, no passado sábado, um ataque-surpresa sem precedentes, acontece quando há relatos de ataques igualmente na fronteira Norte do país.









