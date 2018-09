Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com autocarro em Espanha faz pelo menos quatro mortos

Viatura colidiu com violência com pilar de viaduto nas Astúrias.

15:16

Pelo menos quatro pessoas perderam a vida esta segunda-feira num acidente com um autocarro.



Segundo avança o El País, o veículo embateu de forma violenta contra um pilar de um viaduto e partiu-se em dois.



O acidente aconteceu em Avilés, na zona das Astúrias, por volta das 13h30 (12h30 em Portugal), e envolveu uma viatura que se encontrava ao serviço da empresa Alsa.



As vítimas foram transportadas de helicóptero e ambulâncias para o hospital local.



Desconhece-se quais as causas que levaram a este acidente.